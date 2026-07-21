Армянские борцы примут участие в чемпионате мира в Баку

Юношеские сборные Армении по вольной и греко-римской борьбе (до 17 лет) примут участие в чемпионате мира, который пройдет в Баку с 27 июля по 2 августа.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила Федерация борьбы Армении.

Согласно информации, в состав сборной по вольной борьбе вошли шесть спортсменов, команду возглавит старший тренер Аршак Айрапетян.

За сборную по греко-римской борьбе выступят десять спортсменов под руководством старшего тренера Гагика Хачатряна.

Отметим, что с 27 июля по 2 августа в столице Азербайджана, Баку, пройдет чемпионат мира по борьбе среди юношей до 17 лет, где будут разыграны медали в вольной, греко-римской и женской борьбе.

Согласно финальному списку участников, утвержденному Объединенным миром борьбы (UWW), на престижных состязаниях, которые примет Национальная гимнастическая арена в Баку, выступят 663 борца из 60 стран мира.