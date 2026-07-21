Ормузский пролив остается закрытым и ситуация не изменится до тех пор, пока продолжаются "враждебные действия" со стороны США.

Как передает Day.Az, об этом информагентству Fars заявил иранский военный источник.

По его словам, полный контроль над проливом находится в руках ВС Исламской республики.

"Любое решение о возобновлении или продолжении ограничений на этот проход принимается исключительно на основе соображений безопасности и национальных интересов", - подчеркнул источник, возложив на Вашингтон всю ответственность за любые нарушения безопасности судоходства и вытекающие из этого последствия.