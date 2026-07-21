В Азербайджане впервые запустят медицинские мотоциклы скорой помощи - ФОТО

В Азербайджане впервые внедряется новый формат экстренной медицинской помощи - Ambucycle, предусматривающий использование специальных медицинских мотоциклов.

Об этом Day.Az сообщили в TƏBİB.

Отмечается, что новая модель призвана повысить оперативность работы службы скорой помощи, особенно в районах с интенсивным дорожным движением и в часы пик. На первом этапе проект будет реализован в качестве пилотного в Баку.

Медицинские мотоциклы оснащены необходимым оборудованием для оказания первой помощи и управляются фельдшерами, прошедшими специальную подготовку. Прибыв на место происшествия, они смогут проводить сердечно-легочную реанимацию, дефибрилляцию, непрямой массаж сердца, обезболивание, иммобилизацию при переломах и другие неотложные медицинские процедуры.

При необходимости фельдшер также сможет оперативно организовать прибытие полностью оснащенной бригады скорой помощи.

В TƏBİB отметили, что аналогичная система успешно применяется в Израиле и Великобритании, где она доказала свою эффективность за счет сокращения времени прибытия медиков и обеспечения более раннего оказания помощи в критических ситуациях.

После оценки результатов пилотного проекта будет рассмотрена возможность расширения сервиса на другие регионы страны.