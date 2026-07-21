https://news.day.az/society/1849105.html Европейский центр признал уникальный опыт изучения наследия Карабаха - ПОДРОБНОСТИ от Ризвана Гусейнова Европейский научно-исследовательский центр Maison du Regard принял в качестве отдельного дисциплинарного направления отчет по мониторингу и защите материального наследия Азербайджана, подготовленный международной рабочей группой "В поисках Солнца" совместно с кафедрой ЮНЕСКО.

Европейский центр признал уникальный опыт изучения наследия Карабаха - ПОДРОБНОСТИ от Ризвана Гусейнова

Общество, 21 июля 2026 09:59 (UTC +04:00) 6 689
Европейский центр признал уникальный опыт изучения наследия Карабаха

Автор: Лейла Таривердиева

Европейский научно-исследовательский центр Maison du Regard принял в качестве отдельного дисциплинарного направления отчет по мониторингу и защите материального наследия Азербайджана, подготовленный международной рабочей группой "В поисках Солнца" совместно с кафедрой ЮНЕСКО.

Франко-британская Transcultural Atelier - Maison du Regard - это, как сказано на сайте организации, независимая исследовательская платформа, посвященная наблюдению, анализу и интерпретации культурного наследия, материальной культуры и исторических ландшафтов в транскультурной перспективе. Платформа объединяет подходы из области изучения наследия, археологии, истории материальной культуры и визуального анализа. В организации считают, что культурное наследие нельзя свести к объектам, памятникам или наборам данных. Оно существует в слоях памяти, интерпретации и восприятия и требует тщательного, внимательного подхода.

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Платформа выступает против зрелищности и поверхностного представления об историческом и культурном наследии и основывается на ясности, точности и ответственности. Эти принципы соответствуют тем основам, на которых строила и продолжает строить свою работу международная рабочая группа "В поисках Солнца", созданная несколько лет назад по инициативе Центра истории Кавказа, функционирующего при поддержке Кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики культур и межрелигиозного диалога. В нее входят ученые, общественные деятели, активисты, краеведы и историки из Азербайджана, России, Украины, Грузии, Казахстана, Турции, Узбекистана, Литвы и других стран. К сожалению, из-за геополитических процессов на пространстве Евразии, в последние годы деятельность группы снизила активность, но она за время своего существования смогла провести более восьмидесяти экспедиций и собрала богатый материл. В том числе касательно состояния азербайджанского наследия на ранее оккупированных Арменией территориях.

В 2020 году был подготовлен и представлен отчет по итогам проведенных исследований. В тот период основной темой отчета был армянский вандализм на захваченных территориях Азербайджана. Хотя спектр проводившихся исследований, конечно, был очень широк. Первоначально отчет был опубликован на сайте ЮНЕСКО. А теперь Maison du Regard признала его как отдельную дисциплину.

"Поясню, что это значит. Теперь мы можем преподавать наш опыт европейским экспертам, тем, кто работает с памятниками на оккупированных территориях, в зонах боевых действий. То есть везде, где памятники истории, культуры и религиозные памятники оказываются под угрозой, мы сможем предоставлять экспертные услуги", - пояснил в беседе с Day.Az руководитель рабочей группы "В поисках Солнца", директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов.

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У рабочей группы действительно накопился большой опыт в сфере мониторинга, инвентаризации и паспортизации объектов исторического и культурного наследия, подчеркнул Гусейнов. Этот опыт теперь будет изучаться европейскими исследовательскими центрами, наши эксперты смогут проводить тренинги и мастер-классы для специалистов, занимающихся подобными проектами в зонах боевых действий в Украине, в странах Ближнего Востока и других регионах. Это первый подобный проект, автором которого стали специалисты из Азербайджана и стран-партнеров. 

"Рабочая группа "В поисках Солнца" изначально делала акцент на международном сотрудничестве, объединив специалистов, представляющих разные страны, академические учреждения, музеи, университеты, исследовательские центры и организации по охране наследия. Фактически, это междисциплинарная платформа для профессионального диалога и совместной полевой работы. Наши эксперты заняты в сферах истории, археологии, краеведения. Я бы назвал наш проект примером международной научной дипломатии, показавшей, что культурное наследие может служить не только объектом исследования, но и платформой для сотрудничества, профессионального обмена и межкультурного диалога", - сказал глава международной рабочей группы.

В период своей активности, отметил он, группа провела более восьмидесяти полевых экспедиций по Азербайджану, Грузии, Дагестану. Само собой, главным объектом наших исследований было азербайджанское, тюркское наследие, но "Солнце" исследователи искали также и в наследии живущих рядом с нами народов и культур нашего мультикультурного региона. В результате этих поездок был собран богатый материал, охватывающий неолитические поселения, средневековые крепости, христианские и мусульманские религиозные памятники, албанские объекты наследия, кладбища, эпиграфические памятники, тамги, гочдаши, наскальные рисунки и так далее.

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"Сегодня в нашем регионе установлены новые реалии, больше нет оккупации, нет войны, конфликт завершен. Но в мире достаточно других регионов, где остаются серьезные проблемы. Если говорить об экспертной помощи таким странам, то в такую мультидисциплинарную команду, как правило, набираются люди, имеющие наряду с научными способностями определенную физическую подготовку, желательно - прошедшие военную службу и знакомые с минимальными правилами безопасности. Например, в нашей группе в свое время были и бывшие военные, и спортсмены.

Работа координируется с государством, с научными кругами и зарубежными партнерами в лице ЮНЕСКО, а также других организаций, членами которых мы являемся.

В целом работа идет по нескольким направлениям. Возьмем, например, церкви на освобожденных территориях. В Карабахе много церквей, на которые претендует армянская сторона. Мы разделили их на три группы. Первая - древние албанские. Вторая - храмы, построенные после прихода России в регионе, среди которых немало армянских. Третья - это храмы, построенные в период оккупации. С последней категорией все ясно. Они незаконны. Что касается армянизированных в период царской России и советской власти албанских храмов, здесь должны проводиться дополнительные исследования, чтобы доказать их происхождение. Требуются археологические раскопки, углубленная работа в архивах. Заброшенные древние храмы - это отдельная история. Только христианских храмов, памятников и монастырей на территории Карабаха свыше 800. Из них исследована лишь незначительная часть. То есть предстоит огромная работа. "В поисках Солнца" и наши зарубежные партнеры готовы в нее включиться", - сказал Ризван Гусейнов.

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#ИСТОРИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА #ЮНЕСКО #РИЗВАН ГУСЕЙНОВ
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