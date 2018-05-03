Украинский историк: Азербайджан - одна из древнейших по степени освоения человеком территорий в мире - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

В Азербайджане, как уже сообщалось, началась реализация уникального проекта, который осуществляется международной Рабочей группой. В состав группы входят историки, археологи, этнографы, специалисты разного профиля, которых объединяет идея сбора материалов о богатом культурном и историческом наследии нашей страны. Проект реализуется по инициативе Центра истории Кавказа при поддержке Кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога, а также ЦНБ НАНА.

Недавно Рабочая группа побывала в ряде регионов Азербайджана, где исследовала ряд археологических объектов.

В процессе работы проект получил название "В поисках Солнца". Почему так и удалось ли найти исследователям "Солнце" в Товузском и Гедабекском районах в ходе прошедшей экспедиции, Day.Az рассказала член Рабочей группы, украинский историк, археолог, реставратор Харьковского национального университета имени В. Каразина Татьяна Крупа.

Весьма романтичное название. Это название возникло спонтанно. По "вине" интереса к солярным символам на исламских кладбищах Азербайджана. Мы все их с интересом обсуждали. Потом в WhatsApp для удобства общения появилась группа, которой главный координатор проекта, директор Центра истории Кавказа при Институте права и прав человека НАНА Ризван Гусейнов и дал такое название. Оно нам всем очень понравилось, и мы решили, что так будет в целом называться наш проект.

Почему искать Солнце мы начали в Азербайджане? Потому, что к нам обратились краеведы из вашей страны. Потому, что ваша страна пережила военные действия и необходимо было оценить сохранность историко-культурного наследия в этой связи и способствовать введению его в международный оборот.

Наша экспедиция в составе 11 человек работала на западе Азербайджана - в Товузском и Гедабекском районах. В нашу группу вошли самые разноплановые специалисты: историки, археологи, лингвисты, специалисты по сохранности, режиссеры, краеведы... Словом, все, кому не безразлична эта тема и кого волнует будущее этого региона. Особо подчеркну участие представителя ЮНЕСКО Алины Венковой.

Знаете, эта группа не замкнутая. Это - своего рода инициатива группы давних коллег и друзей, которые решили, что надо сесть на авто и поехать туда, где когда-то была война, и посмотреть на уникальные памятники. Посмотреть на то, как они участвуют в жизни общества, как они защищены. Особо нас интересовали кладбища с их богатой иконографией и символизмом, отражающими весьма глубинные процессы культурно-исторического развития региона, важные вехи азербайджанского этногенеза и антропогенеза.

Начну с Товуза. По моему мнению, городище в Гейтепе заслуживает быть включенным в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и занять в нем место рядом с Гобустаном. Мы осмотрели этот памятник по любезному приглашению исследующего его коллеги-археолога Фархада Гулиева. Сказать, что он нас впечатлил - ничего не сказать. С учетом его датировки (неолит, период перехода к земледелию, период формирования ранних земледельческих культур в регионе) - он сверхуникален. Это - редчайшая группа археологических объектов в мире. После просмотра самого памятника нам удалось пообщаться в Баку с господином Гулиевым и посмотреть находки в экспозиции музея.

Знаете, я просто поражена! Ведь мой период в археологии - намного позже. И я знаю как сложно изучать такие объекты. Но когда тебе об этом рассказывает специалист - это супер. Слушала бы и слушала. А коллега полагает, например, что обитатели древнего Азербайджана не были индоевропейцами. В научной литературе по этому вопросу имеется много сведений. Большинство исследователей склонны считать, что после миграционных процессов индоевропейцы просто заимствовали культуру Древнего Востока. То есть это был нормальный процесс, который происходил на Ближнем Востоке и на Кавказе. В своих исследованиях он доказывает, что до сих пор в традициях азербайджанского народа прослеживаются очень важные духовные и культурные элементы, существовавшие в период неолита на территории Южного Кавказа. Это та самая генетическая связь, выявленная им в процессе исследований.

Например, как говорит Гулиев, традиции Новруз байрама коренятся в периоде неолита. Новруз байрам - это, по сути, праздник земледельца: просыпается земля, начинаются работы на ней и т.д. Все традиции, связанные с этим национальным праздником, исходят из древности, чему у азербайджанских ученых есть научные подтверждения.

Уникальных находок в ходе нашей экспедиции было немало. Я лично была впервые в этом регионе Азербайджана. Поэтому для меня все было в новинку и все было очень интересно. Трудно отдать предпочтение чему-либо. Поразила иконография исламских надгробий нового и новейшего времени. Это просто какая-то феерия образов, уходящих в более ранние традиции: гочдаши на кладбищах, тамги, солярные символы...

Некрополистика - наука интересная. И полноценное изучение этих кладбищ считаю стратегической задачей.

Кстати, на одном из кладбищ мы отметили наличие изменения облика местных надгробий. Проще говоря, одна из сторон надгробия в нескольких случаях была зачищена и перебиты надписи: традиционная азербайджанская иконография надгробий (мы таких надгробий видели много) была дополнена армянскими надписями, сделанными гораздо позже изготовления самих надгробий. Об этом можно судить по нарушенным колониям мхов и лишайников, отличающейся технике резьбы. Я сужу об этом как реставратор: принято отмечать малейшие детали в бытовании артефакта. В таких случаях принято собирать группу узких специалистов и изучать. Считаю уместным тут провести дополнительные трассологические исследования резьбы, микробиологические исследования. Возможно, это объяснит нам странную ситуацию, когда три стороны надгробия идентичны, с обильными колониями, а с четвертой выглядит так, будто сделано вчера. При этом, рядом есть масса аналогичных надгробий того же времени и находящихся в тех же условиях бытования, где такого просто нет.

Случайность? Совпадение? Или чья-то работа? Если чья-то работа, то зачем?..

Мне, как археологу, известны групповые захоронения в склепах. Но перед нами - ингумационные индивидуальные могилы. В них не принято подзахоранивать. К тому же это кладбище и так биритуально, то есть там отчетливо видны и христианские, и мусульманские погребения. Но самое интересное, что обе группы этих могил имеют ориентацию как принято у мусульман. Даже христианские! Впервые вообще такое видела. Мы с азербайджанскими коллегами пришли к мысли, что это - отражение особенностей местного этногенеза. Ведь на этих просторах когда-то находилась Албанская епархия, прихожанами которой были жившие тут люди. Видимо, при проникновении ислама часть жителей и поныне существующей деревни приняла новую религию, а часть продолжала исповедовать христианство. Но этнос явно был один.

Эта территория - одна из древнейших по степени освоения человеком. И в формировании современных азербайджанцев как этноса сыграли роль многие народы древности. Как и в формировании современных украинцев, кстати. У современных украинцев стала ведущей славянская составляющая, впитавшая в себя тюркский компонент. Следы последнего мы отчетливо видим в нашей этнографии. Я как раз один из таких аспектов изучаю. Это - знаменитое длинноворсовое ткачество ковров, мы их называем коцами. На территории Азербайджана же приходящие волны тюркских народов впитали в себя все эпохи, восприняли колоссальный историко-культурный опыт древности и создали свое - уникальное и особенное.

Да, современные азербайджанцы говорят сегодня на одном из тюркских наречий, но их культура уникальна, что проявляется во всем. Одна только кухня чего стоит! Поверьте, вашей стране есть чем гордиться - своим наследием и культурно-исторической преемственностью. Вне сомнения.

Ну, а геополитические манипуляции... Уверена, что рано или поздно все станет на свои места для наших стран, и для Азербайджана, и для Украины.

Среди интереснейших объектов - крепость Кероглу в Гедабекском районе. Хотя ее и датируют в основном 17-м веком, есть мнение, что она древнее. У меня тоже есть такое ощущение. Это - интуиция археолога и историка. Коллеги меня поймут. Крепость расположена не просто на неприступной горе на высоте 2190 м над уровнем моря. У мыса этой горы сходятся как минимум четыре дороги, которые проходили и продолжают идти и сегодня по ущельям. А ведь логистика по ущельям - это хорошо известный специалистам факт. Не требующий доказательств. А самое главное - рядом расположены хорошо известные медные рудники. Я говорю не о времени индустриализации сто лет назад, а о более давних временах. Я видела медные изделия в азербайджанских музеях. И из какого сырья они должны были изготавливаться? С огромной долей вероятности - из местного. И тут вполне можно провести качественный и количественный анализ предметов из меди эпохи медно-каменного века и сравнить результаты с данными по месторождениям страны.

Впрочем, полагаю, что это уже делают мои азербайджанские коллеги. Я же интересуюсь караванными дорогами. А крепость Кероглу расположена явно на пересечении таких дорог. Она - маркер этого региона. Крепость нуждается в археологических исследовании, консервации и введении в полноценный туристический оборот. Она того стоит!

Куда наша группа отправится в следующий раз? Хороший вопрос. Но я бы хотела заметить, что наша цель - не просто поездки и любование пейзажами. А они, замечу, в ваших регионах божественно прекрасны! В этом смысле я лично получила такой энергетический заряд, что сама себе завидую.

Сейчас мы обдумываем дальнейшие шаги. Каждый из нас, будучи специалистом в определенной области, обдумает увиденное и напишет отчет о поездке с рекомендациями, что можно и нужно сделать.

Например, меня очень беспокоят вопросы обеспечения защиты и сохранности памятников. И это не только их реставрация. Она тут не самая необходимая. Говоря о сохранности, я подразумеваю комплекс мер, включающий: оценку сохранности, паспортизацию и постановку на учет (согласно действующему законодательству Азербайджана), просветительскую работу с местным населением, ведь, как свидетельствует мировой опыт, самая лучшая защита - это люди, которые проживают рядом и защищают свое наследие. Это также вопросы музеефикации и полноценного изучения артефактов.

Каждый из нас займется тем, в чем он специалист.

Напоследок хотела бы вернуться к названию нашей экспедиции - "В поисках Солнца" и сказать, что Солнце стало собирательным символом для всех нас. С одной стороны, нас всех заинтересовал солярный символизм на надгробиях нового и новейшего времени. Этот символизм явно синкретичен, ибо для исламской культовой иконографии эти изображения редкость и уходят в другие культурные традиции региона. С другой стороны, солнечность - это состояние души и настроения всех членов нашей группы, которой повезло пообщаться с интереснейшими людьми того региона. Среди них хотелось бы особо выделить семью 92-летнего аксакала-чабана в Товузском районе - Фармана киши. Он для нас так же стал солнцем.

Беседовала Лейла Таривердиева