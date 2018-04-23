Международная Рабочая группа положит конец армянским фальсификациям - ИНТЕРВЬЮ

Завтра, 24 апреля, в Азербайджане начинается реализация уникального проекта. В Центральной научной библиотеке НАНА пройдет круглый стол с участием международной Рабочей группы, состоящей из ученых и исследователей разных стран.

Проект реализуется по инициативе Центра истории Кавказа при поддержке Кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога, а также ЦНБ НАНА.

О целях и задачах проекта Day.Az попросил рассказать директора Центра истории Кавказа, доцента ЮНЕСКО Ризвана Гусейнова.

Еще несколько лет назад по результатам нашей деятельности сотрудники Центра истории Кавказа заметили, что есть немало упущений, связанных в паспортизацией, инвентаризацией и общим учетом того богатого наследия - исторического, архитектурного, археологического, которое имеется в Азербайджане.

Кроме того, мы неоднократно были свидетелями того, как образцы нашего культурного наследия используются со стороны наших соседей, скажем так, не по назначению - присваиваются и фальсифицируются. Результаты их "исследований" широко освещаются и афишируются в зарубежных СМИ, в научных статьях зарубежных ученых. И это, к сожалению, бывает трудно потом опровергать, так как устоявшееся мнение бывает сложно изменить.

Поэтому вместе с нашими коллегами - как учеными Азербайджана, так и зарубежными специалистами, которые любят азербайджанскую культуру и историю, было принято решение создать международную междисциплинарную рабочую группу, в которую входят историки, археологи, этнографы, специалисты разного профиля, которых объединяет идея сбора материалов о богатом культурном и историческом наследии нашей страны. По ходу было решено объединить наши усилия с кафедрой ЮНЕСКО, которую я представляю на Кавказе, а также с другими организациями, заинтересованными в изучении и популяризации нашего наследия.

Если говорить о механизмах реализации поставленных нами целей, то члены группы являются учеными, имеющими авторитет в своих странах, а также научных центрах и международных организациях, которые представляют. Поэтому каждый из участников группы складывает в общий, скажем так, котел свои способности, знания, связи, чтобы привлечь внимание международного сообщества и организаций к той проблематике, которую мы поднимаем. Более того, естественно, в первую очередь будут привлечены механизмы, имеющиеся внутри самого Азербайджана. Большое число наших государственных структур, ведомств могут помочь и имеют силы и рычаги для этого. Мы связываем с ними большие надежды.

В Рабочую группу вошли ученые Азербайджана, России, Украины, Грузии, Казахстана, Турции, предполагается привлечь специалистов и из других стран. Намечен широкий охват работ, мы намерены изучать и охранять не только тюркское и мусульманское наследие. Наши работы будут касаться и периода Кавказской Албании, и других периодов и культур, относящихся к различным эпохам и цивилизациям. В первую очередь, изучаться будут те из них, которые максимально привлекают внимание наших соседей и подвержены фальсификациям и присвоениями с армянской стороны.

В качестве первого шага в рамках пилотного проекта мы хотим осуществить полевую, выездную сессию в ряд регионов Азербайджана, богатых архитектурными памятниками, храмами и другими артефактами античного, христианского, исламского периодов.

И на основе этого уникального синтеза культур в данных районах начать паспортизацию и изучение артефактов. Наша цель - привлечь внимание широких научных кругов к тому факту, что на небольшой по территории страны можно встретить уникальный синтез культур, цивилизаций, религий, народов. Все это у нас перед глазами, и это уникальное наследие нужно не только сохранять, но также привлекать к нему внимание зарубежных ученых, туристов, международной общественности.

В этих целях нами намечено подготовить концепцию проекта по изучению, паспортизации и сохранению этнографического и культурного наследия всего региона. На первом этапе намечено 24-29 апреля 2018 года начать в западном регионе Азербайджана пилотный проект по паспортизации древних памятников, кладбищ, гочдашей (тотемных каменных баранов и коней) и культовых сооружений, нуждающихся в охране и реставрации. Эта деятельность будет осуществляться при координации научных и государственных учреждений Азербайджана.

Уже прошло заседание с участием азербайджанских ученых, исследователей, в начале 2018 года состоялась поездка в западный регион Азербайджана с целью ознакомления со средневековым христианским и мусульманским наследием на местах. На данном этапе идет формирование международной археологической этнографической экспедиции, которая может приступить к осуществлению проекта весной-летом 2018 года. По итогам мы планируем подготовлен фильм и опубликовать статьи.

Интерес к этой работе большой. Уже поступают предложения по проекту не только из Азербайджана, но и из соседних государств, предлагается обмен опытом. А поддержка ЮНЕСКО и других международных организаций позволит нам осуществить проекты не только на территории Азербайджана, но и других стран региона.

Рабочая группа намерена расширять сотрудничества с ЮНЕСКО, Международным Фондом Тюркской культуры и наследия, с другими структурами.

Думаю, у нас все получится.

P.S. Во вторник, 24 апреля, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Азербайджан в 13:00 пройдет пресс-конференция членов Рабочей группы. Мероприятие состоится по адресу: проспект Метбуат, 529-й квартал, дом 23 М, 4-й этаж.

Лейла Таривердиева