Карабах как образец беспрецедентного восстановления

Автор: Лейла Таривердиева

Кто является истинным хозяином земли? Ответить на этот вопрос не сложно. Можно иметь написать тома вымышленной истории, можно вырастить многие поколения с заблуждением относительного своего "величия". Но о том, кому принадлежит земля, говорят не фантазии историков, а реальность.

Армянская националистическая пропаганда десятки лет продвигает тезисы об исключительной созидательности армянского народа. Куда ступит нога армянина, там расцветает сад и так далее. Причем, этот тезис не выстраивается просто так, а многозначительно противопоставляет армянский народ соседям. При этом армянская националистическая пропаганда, как всегда, не утруждает себя соответствием таких тезисов реалиям. Особенно в тех случаях, когда речь идет о территории, записанной армянством за собой.

"30 лет Зангилан был у них в руках - так построили бы что-нибудь, если считали эту землю своей. Мы законсервировали ту разрушенную Зангиланскую мечеть и организовали там небольшую фотовыставку, чтобы никто не забывал, во что они превратили наши религиозно-исторические памятники. Если это было их, так строили бы. Прошло всего пять лет, и посмотрите - не только в Зангилане, повсюду ведутся созидательные работы: строятся дороги, мосты, электростанции, водохранилища, дома для переселенцев, школы. Вот так поступают хозяева. А грабитель, оккупант приходит, чтобы сносить и разрушать", - сказал Президент Ильхам Алиев, выступая перед гражданами в Зангилане, где 10 мая состоялось открытие первого жилого комплекса.

Около тридцати лет "созидатели" грабили и разрушали оккупированные земли, непонятно, на что надеясь. Скорее всего, не думали ни о чем, просто рушили и уничтожали, исходя из беспочвенной ненависти к азербайджанскому народу, который, как сказал Президент, не сделал армянскому народу ничего плохого. С азербайджанским лидером не поспоришь - эта ненависть должна стать объектом изучения психиатров. Потому что никакими другими методами ее не объяснить.

Например, в годы оккупации была уничтожена уникальная платановая роща в Зангиланском районе. Роща восточных платанов (чинаров) занимала 100 из 107 гектаров Беситчайского заповедника. Этот заповедник - самый маленький в Азербайджане, но, как говорят специалисты, его платановая роща - вторая по величине в мире. Восточный чинар является одним из самых ценных пород платанов, имеющих небольшое распространение в мире. Учитывая редкость вида, он был внесен в "Красную книгу" республики.

В годы оккупации армянами было уничтожено почти пятьдесят процентов территории заповедника. Деревья вырубались, а драгоценная древесина переправлялась в Армению для продажи за рубеж. То, что оккупанты не успели вырубить и продать, они сожгли, убегая от наступления Азербайджанской армии в октябре 2020 года.

После освобождения Зангиланского района, началась работа по восстановлению Беситчайского заповедника в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана "О мерах по организации деятельности Баситчайского государственного природного заповедника". Работа осложняется наличием на территории мин. Но процесс идет.

Не только зангиланские леса пострадали от рук оккупантов - большой урон был нанесен всем природным заповедникам и заказникам, остававшимся на оккупированных территориях. Та же участь постигла леса в Кяльбаджарском районе, в Шуше.

Возникает вопрос: почему армянские оккупанты калечили природную среду? Заполучив прекрасные и богатые земли, они превратили их в выжженную пустыню, покрытую руинами городов и сел, обломками исторических памятников и оскверненными кладбищами. Уничтожалось все. В этом процессе невозможно разглядеть никакой логики, зато ясно читается пещерная ненависть. Пожалуй, даже психиатр с трудом разберется в хитросплетении "загадочного" менталитета армянских националистов.

Возьмем, к примеру, экс-президента Роберта Кочаряна. В ходе своей избирательной кампании он заявил, что когда народ где-то живет, он оставляет за собой след, а именно - культурно-историческое наследие. Вот у армян, считает он, след есть, а у азербайджанцев в Карабахе нет ничего кроме одной мечети в Шуше.

Этим военный преступник и сепаратист хотел сказать, что в Карабахе азербайджанцы исторически никогда не жили, поэтому ничего не построили и не оставили. А вот армяне понастроили церквей, и значит, это они тут хозяева. Интересная логика, не правда ли? Особенно для лица, непосредственно причастного к разрушению культурного и исторического наследия азербайджанского народа на оккупированных Арменией территориях.

Кочаряну, жившему в Карабахе и занимавшемуся там комсомольской и партийной работой, прекрасно известно, что это ложь. Под армянской оккупацией остались более 700 охраняемых государством памятников истории и культуры азербайджанского народа. Практически все они были стерты с лица земли. Были уничтожены все азербайджанские кладбища. Для чего? А для того, чтобы сегодня такой вот Кочарян мог рассказывать своей пастве глупые сказки.

Если уж пошел такой разговор, то как раз армянам нечего предъявить для доказательства свой мнимой автохтонности на карабахской земле, кроме армянизированных чужих храмов, новоделов времен оккупации и искусственно удревненных камней с крестами. Кочаряну не найти их и с лупой. Скажем даже больше - он не найдет их и на территории, ныне занимаемой Республикой Армения. Это не преувеличение - там действительно нет следов исторического присутствия армян. Одни церкви. Но наличие церквей еще ни о чем не говорит. Армяне строят их повсюду, куда бы не перемещались. Так же церкви начали строиться на Южном Кавказе после переселения армян в начале позапрошлого века. Даже у столицы, которая "древнее Рима", нет исторического центра. А исторический центр, между прочим, имеют все древние города мира. Как же так?

На самом деле исторический центр у современного Еревана, конечно, есть. Если копнуть землю, можно найти множество следов азербайджанской истории этого города, закатанной в асфальт.

Но это так, к слову, а не в порядке претензий на международно признанную территорию Армении. Армянские болтуны, рассказывая исторические небылицы, должны знать, что реальность в любой момент может обернуться к ним не самой приятной своей стороной.

Бог с ними, со следами. Не обязательно уходить в прошлое, чтобы объяснить Кочаряну, насколько он... Кочарян.

Пусть реваншисты попробуют объяснить, почему за тридцать лет ими не было проведено на захваченных азербайджанских землях никакой созидательной работы. За годы оккупации ни в Карабахе, ни в окружающих бывшую НКАО районах не было ничего построено. Хотя за тридцать лет можно построить целый город. Когда в Баку задают вопрос, почему армяне ничего не строили в годы оккупации, а только разрушали, с противоположной стороны, как правило, ударяются в демагогию, оставляя его без ответа.

Но голос разума все же иногда прорывается.

Пока Кочарян занят поисками следов азербайджанцев в Карабахе, премьер-министр Никол Пашинян пытается объяснить армянам, почему захваченные азербайджанские земли не были армянскими.

"Говорят, мы потеряли земли. Но как эти земли были нашими? Как они были нашими? Пожалуйста, объясните: как они были нашими? Я не хочу говорить за спиной у погибших, но, скажем так: они находились под контролем нескольких генералов, которые, к примеру, сеяли там пшеницу - верно? В чем заключалось то, что они были нашими? Как? Объясните: как это было? Разве мы построили там школу? Построили детский сад? Завод? Разве мы там жили? Создали поселение?... В чем же заключалось то, что они были нашими? Они не были нашими. Они не были нашими", - заявил Пашинян на встрече с избирателями.

После того, как в него полетели виртуальные камни, армянский премьер оговорился, что имел в виду районы вкруг Карабаха. Но это не меняет сути. Потому что и в границах бывшей НКАО не было никакого созидательного движения. Оккупированный Карабах был неустроенным, с разбитыми дорогами, мрачный, армяне жили с руинами азербайджанских сел по соседству. Сепаратисты строили на деньги бюджета Армении виллы. Дачи с прекрасными видами Карабахских гор возводили на оккупированных землях чиновники из Еревана. Был построен заведомо бессмысленный аэропорт в Ходжалы. Всем было ясно, что он не будет функционировать, но сепаратистскому режиму и Еревану хотелось покрасоваться "инфраструктурным развитием" оккупированных земель. Мошенники из диаспоры пытались искать в Карабахе нефть, разводить осетра, грабили недра. До конфликта богатый Карабахский регион занимал важное место в аграрной и промышленной отраслях республики. После оккупации все его возможности были сведены к нулю новыми "хозяевами".

Так в чем же было дело? Соседи исполнили свою "вековую мечту", однако стать хозяевами не смогли. В упадок пришли не только захваченные земли, но и сама Армения. В то время как "побежденный" Азербайджан развивался, реализовывал масштабные проекты, "победители" жили в бедности и страхе.

Кто истинный хозяин земли, можно судить по тому, что уже сделано и что делается на освобожденных территориях после 2020 года. То, как Азербайджан возрождает свои земли, может послужить примером для всего мира.

Как сказал Президент Ильхам Алиев, вот так поступают настоящие хозяева.