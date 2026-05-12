Старые смартфоны Xiaomi обновили после их «смерти»

Корпорация Xiaomi неожиданно выпустила обновление HyperOS для снятых с поддержки смартфонов. Об этом сообщает профильное издание XimiTime, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа обратили внимание, что компания выпустила апдейты для устройств, находящихся в списке EOL (End of Life, "Конец жизни"). Туда попадают старые гаджеты, в отношение которых Xiaomi снимает обязательства по поддержке. По словам авторов портала, фактически фирма дала обновления смартфонам после их смерти.

Новые версии прошивки получили Poco F4 GT, Poco F4, Xiaomi 11i, Redmi Note 11 Pro+, Redmi K60e, Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. В материале говорится, что в свежей версии HyperOS, скорее всего, нет новых функций - только патчи безопасности и изменения, влияющие на стабильную работу операционной системы (ОС).

Журналисты подытожили, что подобное происходит редко, но иногда случается. Они объяснили, что перемещение устройств в список EOL позволяет производителю пропускать обновления, но при желании он все же может выпускать для девайсов апдейты.