В Азербайджане выросла средняя зарплата

В январе-марте текущего года средняя месячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане составила 1 151,5 маната.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно информации, данный показатель на 6,2% выше по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Ранее мы сообщали, что в январе-феврале текущего года средняя месячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане увеличилась на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 099 манатов.