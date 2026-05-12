https://news.day.az/society/1833814.html В Азербайджане выросла средняя зарплата В январе-марте текущего года средняя месячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане составила 1 151,5 маната. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики. Согласно информации, данный показатель на 6,2% выше по сравнению с первым кварталом прошлого года.
Ранее мы сообщали, что в январе-феврале текущего года средняя месячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане увеличилась на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 099 манатов.
