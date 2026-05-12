В Японии представили редкий автомобиль

Mitsuoka начала принимать заявки на M55 RS с 24 апреля. Лимитированная серия спортивного седана составит 55 экземпляров, каждый из которых обойдётся покупателю в 8 888 000 иен, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Базой для этого седана стала Honda Civic RS. Приводится в движение автомобиль 1,5-литровым турбомотором мощностью до 180 лошадиных сил, который агрегатируется только с 6-ступенчатой механической трансмиссией.

Вдохновение дизайнеры черпали у американского Dodge Challenger. Особенно заметно это по передней части: прямоугольная вставка скрывает круглые фары и радиаторную решётку с металлической окантовкой. Передний бампер снизу гладкий, но дополнен тремя небольшими воздухозаборниками. Боковины кузова, если не считать крылья, полностью повторяют Civic.

Корма M55 RS переработана полностью: теперь здесь скруглённые фонари, массивное антикрыло и высокий бампер. В салоне изменения более локальны - приборная панель, мультимедиа, блок климата и многие другие детали взяты прямо от донора. Mitsuoka же добавила свои кресла с кожаной обивкой и красной прострочкой, а рычаг механики оформила в соответствующем стиле.