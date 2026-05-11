МЧС спасло граждан, заблудившихся в горах Шеки

Минувшей ночью на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в горной местности Шекинского района два человека заблудились и оказались в беспомощном состоянии.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, в связи с поступившей информацией к поисково-спасательной операции незамедлительно были привлечены пожарные-спасатели Шекинской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Сообщается, что в результате операции, проведенной в ночные часы, заблудившиеся в горной местности граждане были найдены и спасены пожарными-спасателями.