"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Сандерлендом"

"Манчестер Юнайтед" на выезде сыграл вничью с "Сандерлендом" в матче 36-го тура АПЛ - 0:0.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, "Красные дьяволы" набрали 65 очков и за два тура до конца сезона-2025/26 занимают третье место в таблице АПЛ. "Сандерленд" с 48 очками - на 12-й строчке.

В параллельном матче "Брайтон" разгромил дома "Вулверхэмптон" со счетом 3:0. Голы забили Джек Хиншельвуд, Льюис Данк и Янкуба Минте.

"Брайтон" набрал 53 очка и занимает седьмое место в таблице АПЛ. "Вулверхэмптон" с 18 очками - последний.

Еще в одном матче "Фулхэм" дома минимально уступил "Борнмуту" - 0:1. Единственный мяч забил Райан.

После этой игры "дачники" с 48 очками находятся на 11-ом месте, "вишни" (55 очков) располагаются на 6-й строчке.