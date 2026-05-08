Зеленский подтвердил трёхдневное прекращение огня

Президент Украины Володимир Зеленский подтвердил объявленное Дональдом Трампом трёхдневное прекращение огня.

Как передает Day.Az, об этом Зеленский написал в своём Telegram-канале.

"Сегодня в рамках переговоров при посредничестве США мы получили согласие России на обмен пленными в формате "1000 на 1000". Также должно быть объявлено прекращение огня на 9, 10 и 11 мая", - отметил Зеленский.