https://news.day.az/world/1833253.html
Зеленский подтвердил трёхдневное прекращение огня
Президент Украины Володимир Зеленский подтвердил объявленное Дональдом Трампом трёхдневное прекращение огня.
Как передает Day.Az, об этом Зеленский написал в своём Telegram-канале.
"Сегодня в рамках переговоров при посредничестве США мы получили согласие России на обмен пленными в формате "1000 на 1000". Также должно быть объявлено прекращение огня на 9, 10 и 11 мая", - отметил Зеленский.
