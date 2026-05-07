Состоялось организованное Конфедерацией профсоюзов Азербайджана мероприятие, посвященное памяти великого лидера Гейдара Алиева

В Бакинском конгресс-центре состоялось организованное Конфедерацией профсоюзов Азербайджана мероприятие под названием "Жизнь, прожитая во имя народа", посвященное 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой Trend, в мероприятии приняли участие официальные лица государства, депутаты, деятели культуры и искусства, представители неправительственных организаций, СМИ и многочисленные члены профсоюзов.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики, после чего последовала минута молчания в память о великом лидере Гейдаре Алиеве и шехидах, отдавших свои жизни за Родину. Затем был показан фильм, отражающий содержательную жизнь великого лидера и его беспрецедентные заслуги во имя развития Азербайджана.

На мероприятии было отмечено, что архитектор современного Азербайджана, общенациональный лидер Гейдар Алиев, который вывел азербайджанский народ из трудных испытаний, спас страну от глубокого социально-политического и экономического кризиса, заложил прочный фундамент для пути устойчивого развития и прогресса страны. Было подчеркнуто, что все сферы Азербайджана динамично развиваются, международные позиции страны укрепляются, а ее престиж растет с каждым годом. Это значительные успехи, достигнутые под руководством Президента Ильхама Алиева, и их основой являются стратегия развития и идеи национальной государственности, определенные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. На мероприятии также были подчеркнуты значительный вклад Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в социально-экономическое развитие страны, защиту и продвижение национально-духовных ценностей, а также важность многогранной деятельности Фонда Гейдара Алиева по изучению и донесению богатого наследия общенационального лидера до широкой общественности.

Мероприятие продолжилось концертной программой, состоявшей из музыкальных и поэтических произведений, которыми восхищался общенациональный лидер. Выступления народных артистов Мансума Ибрагимова и Ниямеддина Мусаева, заслуженных артистов Гюлюстан Алиевой, Тайяра Байрамова, Рамиля Гасымова и других известных деятелей искусства были встречены с большим интересом.