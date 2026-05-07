Баку и Улан-Батор договорились о развитии авиасообщения - ФОТО
Подписано Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Монголии о воздушном сообщении.
Как передает Day.Az, об этом написал в своем аккаунте в X министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.
"В Германии мы провели встречу с министром дорог и транспорта Монголии Борху Делгерсайханом.
В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между нашими странами в сфере транспорта, в частности увеличение существующих возможностей в автомобильных и воздушных перевозках.
Мы подписали Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Монголии о воздушном сообщении. Этот документ будет способствовать развитию экономических и культурных связей между нашими странами, создаст благоприятные условия для эффективного сотрудничества между авиакомпаниями и сформирует прочную договорно-правовую базу для осуществления полетов", - отмечается в публикации министра.
