В Баку на выходных состоится музыкальный фестиваль "Точка желаний"

10 мая площадь Гоша Гала в Ичеришехере превратится в музыкальное и творческое пространство. Впервые проводимый здесь инклюзивный музыкальный фестиваль "Точка желаний" приглашает зрителей в особую и вдохновляющую атмосферу.

Как сообщает Day.Az, фестиваль реализуется по инициативе и организации Международного центра музыкального образования IMEC, при организации и поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", а также при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Бакинского Медиа-центра и PASHA Holding.

Проект выдвигает на первый план силу инклюзивности, безграничность творчества и объединяющую роль музыки. Программа с участием детей и молодежи не только раскрывает их таланты, но и несет обществу важный социальный посыл.

В рамках фестиваля классические сцены азербайджанского кино обретут новую сценическую жизнь в формате мюзикла. Благодаря инсценировкам национальное наследие получит новое дыхание и встретится с новой аудиторией. Живая музыка, выступления в различных жанрах и динамичные флешмобы придадут мероприятию особый ритм.

"Точка желаний", объединяя в одной точке музыку и людей, нацелена стать одним из запоминающихся культурных событий Баку.