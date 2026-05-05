КСИР обратился с призывом к судам в Ормузском проливе
Военно-морские силы КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части ВС Ирана) призвали все суда проходить через Ормузский пролив только по коридору, предоставленному Тегераном.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, предупреждение военных распространило иранское гостелевидение.
"Коридор, предоставленный Ираном, является единственным безопасным способом пройти по Ормузскому проливу. Перенаправление судов на другие маршруты небезопасно, и ВМС КСИР будут принимать решительные меры против всех, кто прибегнет к этому шагу", - говорится в документе.
