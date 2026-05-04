Азербайджанские школьники отправят 2 тысячи почтовых открыток в космос на ракете

Космическая академия Азеркосмоса (последний входит в AZCON Holding) дала старт проекту "Национальный конкурс космических почтовых открыток среди школьников", реализуемому в партнерстве с американской компанией Blue Origin, организацией Club for the Future, Государственным агентством по дошкольному и общему образованию и ООО "Азерпочт".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Азеркосмос, в проекте предполагается участие до 200 тысяч школьников из 2 тысяч школ по всей стране. По итогам конкурса 2 тысячи отобранных почтовых открыток будут отправлены в космос в рамках ракетной миссии. После возвращения они будут вручены участникам с подтверждающим штампом "Побывало в космосе".

Отметим, что инициатива "Почтовые открытки в космос" (Postcards to Space) реализуется организацией Club for the Future, учрежденной компанией Blue Origin.