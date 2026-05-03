Я очень счастлив, что занял первое место в Бакинском марафоне

Я уже раньше выигрывал полумарафон в Баку и снова здесь - на Бакинском марафоне - я очень счастлив, что занял первое место. Об этом в интервью журналистам заявил турецкий спортсмен Ахмед Алканоглу, первым среди мужчин пересёкший финишную линию в "Бакинском марафоне 2026", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Сегодня борьба была немного сложнее, потому что мы соревновались в условиях очень сильного ветра", - отметил он.

Спортсмен поблагодарил всех, кто участвовал в организации соревнования:

"Организовать марафон непросто. Я благодарю своих тренеров, свою семью и всех, кто меня поддерживал. Также выражаю признательность спонсорам, участвовавшим в организации, и всем любителям спорта в Азербайджане".

А. Алканоглу добавил, что в Бакинском марафоне проводились соревнования по различным категориям, что является неотъемлемой частью марафона.

"Я приехал из Турции. Я счастлив, что сегодня поднял флаг Турции.

Надеюсь добиться ещё лучших результатов в более крупных марафонах", - заключил он.

Отметим, что 3 мая на "Бакинском марафоне 2026", организованном по инициативе Фонда Гейдара Алиева, первым среди мужчин финишировал Ахмед Алканоглу из Турции.

Второе место занял украинский участник Виталий Шафар, третье - представитель Кыргызстана Ерскелди Акеров.

В женском зачёте первое место заняла Елена Толстых из России, второе - Анна Юсупова из Азербайджана, третье - Ширин Акимбай из Казахстана.

В этом году Бакинский марафон впервые прошёл не на дистанции 21 км, а по полной 42-километровой дистанции, и в нём приняли участие 25 тысяч человек.