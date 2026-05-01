Засуха охватила больше половины территории США

Более половины территории Соединенных Штатов, от Орегона до Флориды и на север до Вашингтона, страдает от засухи. Об экологическом бедствии пишет Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дефицит осадков показателем не менее 20 процентов наблюдается в 30 штатах страны. Полностью засухой охвачены девять штатов - Алабама, Джорджия, Миссисипи, Северная Каролина, Нью-Джерси, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Вирджиния, а также округ Колумбия. На 99 процентов - Флорида и Арканзас, а на 90 процентов - Колорадо, Вайоминг, Нью-Мексико, Кентукки, Луизиана и Мэриленд. Наблюдающаяся засуха лишь на 2 процентных пункта не доходит до масштабов крупнейшей в XXI веке - самая грандиозная засуха была зарегистрирована в 2012 году.

В самом засушливом штате, Юте, количество осадков с октября сократилось на 59 процентов. На фоне дефицита осадков и резкого потепления в марте снежный покров в штате резко сократился. Аналогичная ситуация наблюдается в Колорадо, где объемы снега в горах достигли исторического минимума. Во Флориде засуха поразила 23 процента территории, такую погодную обстановку объясняют влиянием явления Ла-Нинья.

Среди глобальных последствий засухи климатологи называют рекордно низкий уровень стока рек и ручьев, ограничения на использование воды, повышенный риск лесных пожаров, сокращение пастбищ и площадей для посева пропашных культур. Урон от ураганов только усугубляет ситуацию, поскольку обломки и поваленные деревья только добавляют горючего материала. Если сезон дождей в этом году припозднится, то ситуация с засухой обострится. Дожди должны начаться в середине мая.