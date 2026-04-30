Делегация Минфина Азербайджана приняла участие в конференции Всемирного банка в Сеуле

С 27 по 30 апреля делегация Министерства финансов Азербайджана приняла участие в международной конференции "Глобальная конференция по государственным предприятиям", проходившей в Сеуле (Республика Корея) по приглашению Всемирного банка.

Согласно информации, мероприятие, в котором участвовали представители правительств различных стран, руководители государственных предприятий, международных финансовых институтов и высокопоставленные представители корейских государственных структур, было направлено на укрепление сотрудничества в сфере управления государственными финансами и обмен профессиональным опытом.

"В рамках конференции директор Агентства по мониторингу государственных предприятий при Министерстве финансов Фарид Бахшиев выступил с презентацией на тему "Применение централизованной системы мониторинга в Азербайджане", в которой рассказал о достигнутых результатах страны и применяемых подходах, а также ответил на вопросы участников.

В ходе визита делегация провела встречи с глобальным директором Всемирного банка по вопросам управления Артуро Гутьерресом, а также с представителями Министерств финансов и экономики Республики Корея с целью изучения передового опыта управления государственными предприятиями. В рамках встреч состоялся обмен опытом и обсуждение возможностей расширения двустороннего сотрудничества в сфере мониторинга государственных предприятий", - передает министерство.

Подчеркивается, что также были проведены встречи с представителями аналогичных структур других стран, в ходе которых обсуждались вопросы управления и мониторинга государственных предприятий.

Отмечается, что в рамках программы визита делегация Министерства финансов также посетила отдельные государственные предприятия Республики Корея для ознакомления с их деятельностью.