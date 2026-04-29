Шеф Пентагона анонсировал испытания ядерного оружия
Пентагон собирается провести испытания ядерного оружия и систем доставки боеприпасов с ядерными боеголовками, чтобы модернизировать ядерную триаду страны.
Как передает Day.Az, об этом министр войны США Пит Хегсет заявил на слушаниях в профильном комитете Палаты представителей.
"Мы будем испытывать ядерное оружие и системы доставки на равных основаниях с остальными", - пообещал глава Пентагона.
Он напомнил, что поручение "провести модернизацию" ядерной триады давал президент США, а сейчас оно приобрело особую актуальность на фоне попыток Вашингтона лишить Тегеран возможности обзавестись ядерным оружием.
"Мы разработаем дополнительные варианты действий для обеспечения сдерживания и управления эскалацией", - заверил Хегсет.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре