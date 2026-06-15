Китай запустил ракету с восемью спутниками

Китай успешно запустил ракету Lijian-1 Y14 (Kinetica 1 Y14) с восемью спутниками.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает "Синьхуа".

Коммерческий носитель стартовал сегодня, 15 июня, в 06:44 по московскому времени с площадки на северо-западе Китая.

Ранее агентство сообщило, что ракета Zhuque-2E Y6 запустила на околоземную орбиту спутники связи Spacesail DTC 01 и China Mobile 02.