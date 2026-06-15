https://news.day.az/hitech/1841485.html Китай запустил ракету с восемью спутниками Китай успешно запустил ракету Lijian-1 Y14 (Kinetica 1 Y14) с восемью спутниками. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает "Синьхуа". Коммерческий носитель стартовал сегодня, 15 июня, в 06:44 по московскому времени с площадки на северо-западе Китая.
Китай запустил ракету с восемью спутниками
Китай успешно запустил ракету Lijian-1 Y14 (Kinetica 1 Y14) с восемью спутниками.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает "Синьхуа".
Коммерческий носитель стартовал сегодня, 15 июня, в 06:44 по московскому времени с площадки на северо-западе Китая.
Ранее агентство сообщило, что ракета Zhuque-2E Y6 запустила на околоземную орбиту спутники связи Spacesail DTC 01 и China Mobile 02.
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