Сахиба Гафарова встретилась с заместителем председателя Сената Королевства Камбоджа

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящимся с визитом в Азербайджане членом Постоянного комитета Центрального комитета Народной партии Камбоджи (НПК), заместителем председателя Сената Королевства Камбоджа Тхун Ватана.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, на встрече было отмечено, что, несмотря на географическую удаленность, Азербайджан и Камбоджа являются дружественными странами, налаженный между двумя государствами позитивный политический диалог создает хорошие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества во многих сферах.

Было выражено удовлетворение взаимной поддержкой Азербайджаном и Камбоджей друг друга в рамках ООН, Движения неприсоединения и других международных организаций, а также эффективным сотрудничеством между сторонами.

В ходе беседы была отмечена роль парламентов в углублении связей между двумя странами. Напомнив об официальном визите в Камбоджу и проведенных в рамках визита встречах с Премьер-министром, председателями Национальной ассамблеи и Сената этой страны, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова также подчеркнула значимость Меморандума о взаимопонимании, подписанного между Милли Меджлисом и Национальной ассамблеей Камбоджи. Кроме того, была отмечена важность взаимных визитов депутатов, участие представителей обеих сторон в мероприятиях, организуемых в Азербайджане и Камбодже. Спикер подчеркнула важность сотрудничества в международных парламентских организациях, в частности в Парламентской сети Движения неприсоединения, а также в Межпарламентской ассамблее АСЕАН.

Тхун Ватана передал председателю Милли Меджлиса приветствия председателя Сената Королевства Камбоджа Хун Сена. Спикер Сахиба Гафарова попросила передать и ее приветствия председателю Сената.

Гость отметил, что его страна придает большое значение связям с Азербайджаном во многих сферах, в том числе в рамках парламентов. В этом контексте гость подчеркнул роль взаимных визитов, а также сотрудничества групп дружбы, действующих в парламентах обеих стран.

На встрече было отмечено, что данный визит осуществляется с целью участия в международной конференции на тему "Региональный вклад в глобальную безопасность: миростроительство на Южном Кавказе", которую Партия "Ени Азербайджан" проведет в Шуше. Было положительно оценено сотрудничество между политическими партиями двух стран. Председатель Сахиба Гафарова также сказала, что гости, которые примут участие в мероприятии, в ходе визита в культурную столицу Азербайджана - Шушу ознакомятся с проводимой там масштабной созидательной работой. Она проинформировала гостя о 30-летней оккупации азербайджанских земель и их освобождении.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.