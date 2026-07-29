Раскрыт секрет удаленных с компьютера файлов

"Корзина" в Windows и ее аналоги в других операционных системах (ОС) не удаляют файлы самостоятельно. Об этом сообщает издание How-To Geek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам колумниста портала Сидни Батлера, "Корзина" существует в ОС от Microsoft с выхода Windows 95 и является основным инструментом для удаления файлов. При этом автор рассказал, что "Корзина" представляет собой уязвимость для конфиденциальности и посоветовал стирать файлы с устройства другим способом.

По словам журналиста, секрет "Корзины" в том, что приложения по сути является обычным каталогом в ОС, в которую переносятся документы. "Хуже того, что "Корзина" не очищается автоматически, пока вы не дадите ей команду вручную", - отметил автор. В этой связи он рекомендовал удалять файлы через нажатие клавиш Shift и Del - эта комбинация позволит стереть документы, минуя промежуточный этап хранения в "Корзине".

В заключение специалист посоветовал удалять конфиденциальные документы с помощью специальных утилит, которые стирают их с компьютера без возможности восстановления. "Если кто-то получит доступ к вашей учетной записи Microsoft, он сможет восстановить стертые файлы", - подытожил Сидни Батлер.