https://news.day.az/world/1850715.html Последствия землетрясения в Японии - ВИДЕО В результате землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего сегодня в префектуре Кумамото на японском острове Кюсю, пострадали не менее 40-50 человек, а более 150 тысяч жителей были эвакуированы. Как передает Day.Az, в сети распространились кадры последствий стихийного бедствия.
Последствия землетрясения в Японии - ВИДЕО
В результате землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего сегодня в префектуре Кумамото на японском острове Кюсю, пострадали не менее 40-50 человек, а более 150 тысяч жителей были эвакуированы.
Как передает Day.Az, в сети распространились кадры последствий стихийного бедствия.
Сообщается о значительных разрушениях, вызванных землетрясением. На опубликованных кадрах видно, что участки автомагистрали Kyushu Expressway возле развязки Ятсусиро сместились и разошлись, аэропорт Кумамото был закрыт, а часть каменных стен замка Кумамото получила повреждения.
Кроме того, около 48 тысяч домохозяйств остались без электроснабжения.
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