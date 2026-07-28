Последствия землетрясения в Японии - ВИДЕО

В результате землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего сегодня в префектуре Кумамото на японском острове Кюсю, пострадали не менее 40-50 человек, а более 150 тысяч жителей были эвакуированы.

Как передает Day.Az, в сети распространились кадры последствий стихийного бедствия.

Сообщается о значительных разрушениях, вызванных землетрясением. На опубликованных кадрах видно, что участки автомагистрали Kyushu Expressway возле развязки Ятсусиро сместились и разошлись, аэропорт Кумамото был закрыт, а часть каменных стен замка Кумамото получила повреждения.

Кроме того, около 48 тысяч домохозяйств остались без электроснабжения.