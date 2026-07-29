Пожар в Агдаме перекинулся на новые участки - ФОТО

Пожары, возникшие на открытых территориях Агдамского района, сегодня распространились в направлении сел Сайбалы и Багбанлар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, к месту происшествия привлечены техника и личный состав подразделений пожарной охраны Агдамского и Агджабединского районов.

Кроме того, в районе пожара в направлении Марзили слышны взрывы.

Предполагается, что взрывы происходят из-за распространения огня на заминированные территории бывшей линии соприкосновения.

В настоящее время продолжаются меры по тушению пожара. Огонь распространяется на кустарниковые и зеленые зоны, нанося ущерб деревьям и кустарникам.

Напомним, что 28 июля сообщалось о пожарах на открытой местности в направлении сел Мерзили Агдамского района, Газахлар Физулинского района, а также Чахырлы и Мехдили Джебраильского района.