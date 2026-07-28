В трех районах Азербайджана вспыхнули пожары на открытых территориях

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступили сообщения о пожарах на открытой местности в направлении сел Мерзили Агдамского района, Газахлар Физулинского района, а также Чахырлы и Мехдили Джебраильского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, к месту происшествий были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны ведомства.

Проведению противопожарных мероприятий препятствуют заминированность территорий и сильный ветер.

В настоящее время продолжается операция по тушению пожаров.