https://news.day.az/sport/1850689.html Драка баскетболистов после победы Азербайджана над Португалией - ВИДЕО После матча между юношескими сборными Азербайджана и Португалии по баскетболу в дивизионе B чемпионата Европы U18 произошла драка. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча завершилась победой азербайджанской команды со счетом 52:50. После финальной сирены между игроками возник конфликт, который вскоре перерос в потасовку.
Драка баскетболистов после победы Азербайджана над Португалией - ВИДЕО
После матча между юношескими сборными Азербайджана и Португалии по баскетболу в дивизионе B чемпионата Европы U18 произошла драка.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча завершилась победой азербайджанской команды со счетом 52:50. После финальной сирены между игроками возник конфликт, который вскоре перерос в потасовку.
Причина инцидента пока не сообщается. Информации о возможных дисциплинарных мерах в отношении участников также нет.
Ранее на групповом этапе сборная Азербайджана уступила Польше - 60:70 и Исландии - 56:95, а также победила Украину - 77:68.
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