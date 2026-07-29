Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно сухая погода. Северо-западный ветер будет умеренным, временами усиливающимся.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 24-26 градусов тепла, днем - 29-33 градуса тепла. Атмосферное давление достигнет 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана также ожидается преимущественно сухая погода. Однако в некоторых горных и предгорных районах местами пройдут дожди. В отдельных районах возможны кратковременные интенсивные ливни, грозы и град. В горных районах местами ожидается туман. Восточный ветер в некоторых местах будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 21-26 градусов тепла, днем - 35-39 градусов тепла, в горах ночью - 15-20 градусов тепла, днем - 23-28 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az