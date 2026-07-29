https://news.day.az/sport/1850778.html Сборная Азербайджана U18 сыграет с Чехией Юношеская сборная Азербайджана по баскетболу U18 сегодня проведет очередной матч в дивизионе B чемпионата Европы FIBA. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в заключительном туре группы B азербайджанская команда встретится со сборной Чехии. Игра пройдет в хорватском городе Опатия и начнется в 20:00 по бакинскому времени.
Сборная Азербайджана U18 сыграет с Чехией
Юношеская сборная Азербайджана по баскетболу U18 сегодня проведет очередной матч в дивизионе B чемпионата Европы FIBA.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в заключительном туре группы B азербайджанская команда встретится со сборной Чехии.
Игра пройдет в хорватском городе Опатия и начнется в 20:00 по бакинскому времени.
После четырех матчей сборная Азербайджана одержала две победы и потерпела два поражения. Команда обыграла Украину - 77:68 и Португалию - 52:50, уступив Польше - 60:70 и Исландии - 56:95.
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