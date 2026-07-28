https://news.day.az/officialchronicle/1850669.html Назначен новый посол Азербайджана в Казахстане Алимирзамин Гаввам оглу Аскеров назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Казахстан. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Назначен новый посол Азербайджана в Казахстане
Алимирзамин Гаввам оглу Аскеров назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Казахстан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Другим распоряжением Президента Ильхама Алиева Алимирзамин Гаввам оглу Аскеров отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Таджикистан.
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