Азербайджан увеличил производство бензина

В январе-июне текущего года в Азербайджане произведено 706,7 тыс. тонн автомобильного бензина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщается в отчете Государственного комитета статистики.

Согласно информации, данный показатель на 30,6 тыс. тонн, или на 4,5% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.

По состоянию на 1 июля текущего года запасы автомобильного бензина в стране составили 41,7 тыс. тонн.

В отчетном периоде общая стоимость продукции, произведенной в сфере нефтепродуктов в Азербайджане, составила 2,903 миллиарда манатов, что на 5,7% меньше по сравнению с январем-июнем прошлого года.