https://news.day.az/economy/1850586.html Азербайджан увеличил производство бензина В январе-июне текущего года в Азербайджане произведено 706,7 тыс. тонн автомобильного бензина. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщается в отчете Государственного комитета статистики. Согласно информации, данный показатель на 30,6 тыс. тонн, или на 4,5% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.
Азербайджан увеличил производство бензина
В январе-июне текущего года в Азербайджане произведено 706,7 тыс. тонн автомобильного бензина.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщается в отчете Государственного комитета статистики.
Согласно информации, данный показатель на 30,6 тыс. тонн, или на 4,5% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.
По состоянию на 1 июля текущего года запасы автомобильного бензина в стране составили 41,7 тыс. тонн.
В отчетном периоде общая стоимость продукции, произведенной в сфере нефтепродуктов в Азербайджане, составила 2,903 миллиарда манатов, что на 5,7% меньше по сравнению с январем-июнем прошлого года.
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