Туркменистан осудил атаку на суда в Каспийском море

Министерство иностранных дел Туркменистана выступило с заявлением в связи с сообщениями об атаке на морское судно в акватории Каспийского моря, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отметили в туркменском внешнеполитическом ведомстве, подобные действия являются недопустимыми.

"25 июля 2026 года в международных средствах массовой информации были опубликованы сообщения об атаке морского судна в акватории Каспийского моря. В этой связи, Министерство иностранных дел Туркменистана заявляет о недопустимости подобных действий. Туркменистан как прикаспийское государство и страна, обладающая статусом постоянного нейтралитета, признанного Организацией Объединённых Наций, подчёркивает, что Каспий является морем мира, согласия и добрососедства.", - говорится в заявлении МИД.

Напомним, ранее министерство иностранных дел Ирана распространило заявление, в котором осудило атаку. По утверждению иранской стороны, инцидент произошел утром 25 июля. В результате атаки судно получило повреждения, один моряк погиб, еще один получил ранения.

Тегеран заявил, что рассматривает произошедшее как нарушение пункта 4 статьи 2 Устава ООН и "акт агрессии", способный привести к дальнейшей эскалации конфликта.

Иран также вновь подчеркнул, что не является стороной конфликта между Россией и Украиной, и призвал Совет Безопасности ООН, европейские страны и все государства-члены ООН дать оценку произошедшему.

Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи на своей официальной странице в социальной сети X написал, что этот инцидент "не может остаться без ответа".

"Зеленский атаковал иранское торговое судно, в результате чего погиб моряк. Это является грубым нарушением Устава ООН, совершенным по указанию Израиля с целью втянуть Европу в свою войну", - написал Арагчи.

По словам главы МИД Ирана, позиция Тегерана была доведена до сведения Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ходе телефонных разговоров.

"В ходе разговоров с Верховным представителем ЕС Каей Каллас и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым я ясно дал понять, что то, что совершил иждивенец в Киеве, НЕ МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ОТВЕТА", - заявил Арагчи.