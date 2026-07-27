https://news.day.az/politics/1850475.html Сколько мин обнаружили в Карабахе за неделю? - ФОТО Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию об операциях, проведенных с 20 по 26 июля организациями, занимающимися разминированием на освобожденных от оккупации территориях.
Сколько мин обнаружили в Карабахе за неделю? - ФОТО
Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию об операциях, проведенных с 20 по 26 июля организациями, занимающимися разминированием на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщили Day.Az в ANAMA, в ходе работ по разминированию на прошлой неделе в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачине, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, обнаружены и обезврежены 173 противопехотные, 39 противотанковых мин и 753 других неразорвавшихся военных боеприпаса.
От мин и неразорвавшихся боеприпасов в отчетный период очищена территория площадью 1740,7 гектара.
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