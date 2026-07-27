Баку - место, где зажигаются спортивные звезды - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи с проведением в 2026 году в нашей стране первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет. В документе отмечается, что на заседании Бюро Совета Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) от 25 июня 2026 года было принято решение о проведении первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет в Азербайджане 22-31 октября 2026 года.

"Проведение в Азербайджане впервые в истории спорта чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет послужит дальнейшему укреплению растущего авторитета нашей страны в международном спортивном мире, развитию футбола и обогащению опыта Азербайджана в области организации престижных соревнований", - говорится в документе.

Что тут добавить? Очевидно же, что сам факт проведения первого подобного турнира говорит о высоком уровне доверия со стороны главной футбольной организации планеты к нашей стране. Стоит уточнить, что чемпионат мира среди юношей до 15 лет - это принципиально новый формат соревнований. В отличие от более привычных турниров U-17 или U-20, он ориентирован не столько на результат, сколько на развитие молодых игроков, их адаптацию к международной среде и формирование будущего мирового футбола.

Особую роль здесь играет именно футбольный фестиваль, который будет проходить параллельно с матчами. Это комплекс мероприятий, включающий образовательные программы для юных футболистов, мастер-классы от тренеров и специалистов ФИФА, культурный обмен между участниками из разных стран, интерактивные активности, направленные на популяризацию футбола. Фестиваль превращает турнир в платформу для формирования нового поколения игроков - не только с точки зрения техники, но и с точки зрения мышления, культуры и взаимодействия.

По сути, речь идет о создании среды, где будущие профессионалы делают свои первые шаги на международной арене. И именно такие турниры часто становятся отправной точкой для больших карьер. В этой связи напомню, что для Баку это не первый опыт приема мирового футбольного турнира. Еще в советское время, в 1985 году, здесь прошли матчи юниорского чемпионата мира (U-20), который стал заметной вехой в истории города.

Тогда в столице Азербайджана состоялись пять матчей группового этапа и один матч плей-офф. Это был четвертьфинал, в котором сборная Нигерии обыграла команду Мексики со счетом 2:1. В итоге нигерийцы заняли третье место на турнире, а чемпионом стала сборная Бразилии. Тот чемпионат подарил миру целую россыпь будущих звезд. В частности, ярко проявила себя сборная Болгарии, в составе которой выступали Эмиль Костадинов и Любослав Пенев - футболисты, впоследствии ставшие заметными фигурами в европейском футболе.

Данный пример особенно важен сегодня. Он показывает, что именно на таких турнирах, где играют юные футболисты, впервые зажигаются будущие звезды мирового уровня. И нет сомнений, что предстоящий чемпионат мира U-15 в Баку также откроет новые имена. Нет сомнений и в том что решение ФИФА не является случайным. Ведь за последние годы Азербайджан и, в первую очередь, Баку последовательно выстраивал репутацию страны, способной проводить крупнейшие международные соревнования.

Среди ключевых событий такого рода можно упомянуть финал Лиги Европы УЕФА, чемпионат Европы U-17 (включая матчи плей-офф), чемпионат мира среди девушек U-17. А если рассуждать шире, то можно констатировать, что в Баку проходили и глобальные мультиспортивные турниры. Например, Европейские игры 2015 года - первый в истории аналог Олимпиады для Европы. Или Исламские игры солидарности 2017 года - масштабное соревнование стран исламского мира.

И, конечно, нельзя не отметить гонки Формулы-1, которые проводятся в Баку уже десять лет. Гран-при Азербайджана стал одной из самых зрелищных гонок в календаре, а сама трасса - узнаваемым символом города. Все это говорит о системной работе по развитию спортивной инфраструктуры, логистики, гостиничного сектора и организационных компетенций. Вот и проведение чемпионата мира U-15 и футбольного фестиваля - это инвестиция в будущее. Причем сразу в нескольких измерениях.

Во-первых, это развитие футбола внутри страны. Молодежные турниры всегда стимулируют интерес к спорту среди детей и подростков, создают новые ориентиры и мотивируют заниматься футболом. Во-вторых, это имиджевый эффект. Азербайджан получает возможность вновь заявить о себе как о надежном партнере для международных спортивных организаций. В-третьих, это экономический и туристический фактор. Даже юношеские турниры привлекают делегации, болельщиков, специалистов, что способствует развитию сферы услуг и международных связей.

Есть еще и перспектива появления новых звезд. Главная интрига любого юношеского чемпионата - это имена, которые сегодня еще неизвестны, но завтра могут стать символами мирового футбола. Проще говоря, предстоящее событие станет не только праздником спорта, но и важным элементом укрепления международного авторитета нашей страны. Уверен, что Баку снова блестяще справится с новым для себя вызовом.