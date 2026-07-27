https://news.day.az/officialchronicle/1850456.html Отозван генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Отозван генеральный консул Азербайджанской Республики в городе Стамбул Турецкой Республики. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Отозван генеральный консул Азербайджана в Стамбуле
Отозван генеральный консул Азербайджанской Республики в городе Стамбул Турецкой Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, Нармина Эльсевер гызы Мустафаева отозвана с должностей генерального консула Азербайджанской Республики в городе Стамбул Турецкой Республики и одновременно постоянного представителя Азербайджанской Республики при Организации черноморского экономического сотрудничества.
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