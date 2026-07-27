В Азербайджане создаются венчурные капитальные фонды

В Азербайджане формируется правовая база для венчурных капитальных фондов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло свое отражение в законе, утвержденном Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, о внесении изменений в Трудовой кодекс, Гражданский кодекс, законы "О валютном регулировании", "О банках", "Об инвестиционных фондах" и "О рынке ценных бумаг".

Согласно поправкам, в закон "Об инвестиционных фондах" добавлены понятия венчурного капитального фонда, профессионального инвестора, аккредитованного инвестора, свободно отчитывающегося венчурного капитального фонда и лицензируемого венчурного капитального фонда. Тем самым создаются различные правовые модели для деятельности венчурных фондов в упрощенном регистрационном режиме или в лицензируемом режиме.

Кроме того, в Гражданский кодекс добавлены положения, касающиеся конвертируемых финансовых инструментов (Convertible instruments), договора о конвертируемом займе (Convertible note) и договора о будущей доле участия (SAFE).

Закон также включает институт корпоративного договора и нормы, касающиеся специальных прав инвесторов. Определены правовые основы таких механизмов, как право совместной продажи (Tag-along right), право принудительной продажи (Drag-along right), право преимущественного приобретения, преимущество при ликвидации, положения против обесценивания доли или акции, защищенные вопросы, право конверсии и различные права голоса.

В законе также содержатся положения о договоре плана участия работников в капитале (ESOP). На основании этого механизма стартап- и технологические компании смогут не ограничиваться выплатой только заработной платы сотрудникам и членам органов управления, но и предоставлять им возможность в будущем получить долю или акции компании. Это является важным инструментом, особенно для привлечения высококвалифицированных специалистов и их долгосрочного удержания в компании. Иными словами, сотрудник становится непосредственно заинтересованным в успехе компании, поскольку по мере роста компании может увеличиваться и стоимость доли или акций, которые он сможет получить.

Помимо этого, в законы "О валютном регулировании" и "О банках" добавлены положения, регулирующие особенности валютных и банковских операций в отношении цифровых кочевников, инновационных проектов, венчурных капитальных фондов, аккредитованных инвесторов и цифровых услуг. Данные изменения служат снижению существующих административных трудностей для субъектов инноваций и цифровой экономики в сфере иностранных платежей, осуществления инвестиций, репатриации доходов и доступа к банковским услугам.