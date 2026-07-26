Шторм обрушился на российский город, есть погибший - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО

Число пострадавших в результате сильного ветра и непогоды в Ростове-на-Дону увеличилось до 28 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщил мэр города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Ранее глава города информировал, что жертвой стихии стал один человек, еще 13 получили травмы, семеро из них были госпитализированы.

По последним данным, количество пострадавших возросло до 28. На месте продолжают работать экстренные службы, устраняя последствия непогоды.

12:17

Шторм и ливень нанесли серьезный ущерб инфраструктуре Ростова-на-Дону.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил мэр города Александр Скрябин.

По его словам, в результате разгула стихии погиб один человек, еще 14 получили травмы различной степени тяжести.

Ураган и проливные дожди также нарушили работу инфраструктуры в нескольких городах Ростовской области. В Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Таганроге и Шахтах зафиксированы перебои с электроснабжением, а в Новочеркасске - с водоснабжением.