Гендиректор OpenAI объявил о начале новой эпохи ИИ

Мир достиг "точки сингулярности" в гонке искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в подкасте Relentless, сообщает Business Insider.

"Мы сейчас, можно сказать, в сингулярности. <...> Теперь мы действительно переживаем момент, о котором раньше говорили за обеденным столом в шутку. Я ждал этого всю жизнь, и я думаю, что это будет нечто невероятное, чрезвычайно позитивное и потрясающее для всего мира", - сказал он.

Технологическая сингулярность - гипотеза, согласно которой должен произойти момент, когда технологическое развитие станет неуправляемым и необратимым, что приведет к серьезным изменениям цивилизации.