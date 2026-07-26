Иран объявил о прекращении ответных ударов по США

Иран заявил о прекращении ответных ударов после того, как США на протяжении двух ночей не наносили атак по территории страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщил официальный представитель иранской армии Мохаммад Акраминья.

По его словам, американские удары продолжались до вечера позавчерашнего дня, однако в течение последних двух ночей атаки не осуществлялись. В связи с этим Тегеран также прекратил ответные действия.

"Эти атаки продолжались до вечера позавчерашнего дня. Однако в течение последних двух ночей американцы прекратили удары", - заявил Акраминья.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в пятницу распорядился приостановить нанесение ударов по территории Ирана, тем самым прервав почти двухнедельную серию ежедневных атак.