https://news.day.az/world/1850127.html Вертолет рухнул на туристов в Китае - ВИДЕО Вертолет рухнул на двух туристов в Китае. Как передает Day.Az, вертолет потерпел крушение рядом соленым озером в китайской провинции Цинхай. Пострадавшие выжили, как и пассажиры - после падения они выбрались и начали помогать пострадавшим"
Вертолет рухнул на туристов в Китае - ВИДЕО
Вертолет рухнул на двух туристов в Китае.
Как передает Day.Az, вертолет потерпел крушение рядом соленым озером в китайской провинции Цинхай.
Пострадавшие выжили, как и пассажиры - после падения они выбрались и начали помогать пострадавшим"
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре