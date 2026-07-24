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Вертолет рухнул на туристов в Китае - ВИДЕО

Вертолет рухнул на двух туристов в Китае. Как передает Day.Az, вертолет потерпел крушение рядом соленым озером в китайской провинции Цинхай. Пострадавшие выжили, как и пассажиры - после падения они выбрались и начали помогать пострадавшим"