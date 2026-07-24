В Азербайджане модернизируют энергосистему

В Азербайджане начинается реализация новых проектов по строительству линий электропередачи и обновлению существующей инфраструктуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, размещенной на едином интернет-портале государственных закупок, ОАО "Азерэнержи" проводит в связи с этим соответствующие процедуры.

Так, предусмотрены работы по выносу 330-киловольтной двухцепной линии электропередачи "СЭС Банкя - подстанция Навахи" за пределы территории Ширванского национального парка, дополнительные работы по переносу 330-киловольтной подстанции "Банкя", а также строительство 110-киловольтной линии электропередачи "Евлах - Барда".

В настоящее время ОАО "Азерэнержи" занимается определением подрядных компаний, которые будут выполнять работы по указанным проектам.

Общая стоимость проектов прогнозируется в размере 17,428 миллиона манатов.