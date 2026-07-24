В США могут запретить автомобили Mercedes из-за китайских акционеров компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, американские законники решили, что владеть "Мерседесом" можно. А вот китайцам владеть долей в производителе этих самых "Мерседесов" - уже перебор. Профильный комитет Сената США одобрил законопроект, который грозит штутгартскому концерну полным выдворением с самого привлекательного рынка планеты.

Формальный повод звучит так: запрет деятельности автопроизводителей, у которых более 15% акций принадлежат структурам из Поднебесной. У компании Mercedes этот порог пробит: почти пятая часть империи принадлежит китайским инвесторам.

В частности, BAIC Group держит пакет в 9,98%, а Ли Шуфу, основатель холдинга Geely, контролирует еще 9,69%. Итого - без малого двадцать процентов пассивного владения.

"Мы предотвращаем абсолютное, тотальное и полное разрушение нашей промышленной базы", - заявил республиканец от штата Огайо Берни Морено, комментируя инициативу.