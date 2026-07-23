https://news.day.az/world/1849700.html Великобритания вывезла своих дипломатов из Ирана Великобритания эвакуировала свой дипломатический персонал из Ирана на фоне ухудшения ситуации с безопасностью. Об этом сообщила пресс-служба МИД Соединенного Королевства, передает Day.Az.
Великобритания вывезла своих дипломатов из Ирана
Великобритания эвакуировала свой дипломатический персонал из Ирана на фоне ухудшения ситуации с безопасностью. Об этом сообщила пресс-служба МИД Соединенного Королевства, передает Day.Az.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что решение носит временный характер и связано с необходимостью обеспечения безопасности сотрудников дипломатической миссии.
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