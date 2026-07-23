Офис премьера Израиля сделал заявление о Ближнем Востоке
Офис премьер-министра Израиля заявил, что совместные военные действия США и Израиля против Ирана, а также операции Израиля против поддерживаемых Тегераном вооруженных группировок создали условия для расширения возможностей мирного урегулирования на Ближнем Востоке.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Израиля.
"Совместная военная операция США и Израиля против геноцидного режима в Тегеране, а также разгром Израилем террористической оси Ирана создали возможность для расширения круга мира", - отмечается в документе.
В заявлении также приводится позиция президента США Дональда Трампа о том, что возможное присоединение Саудовской Аравии к Авраамовым соглашениям станет историческим шагом для укрепления мира на Ближнем Востоке.
"Мир посредством силы", - говорится в заключении заявления.
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