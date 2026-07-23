Рубика Варданяна стали снабжать туалетной бумагой вместо обычной
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Рубене Варданяне.
Day.Az представляет публикацию:
Варданяну прям не угодишь. Через своих адвокатов Рубик ... накатал жалобу на Азербайджан в ЕСПЧ. Варданяна не устраивает приговор в 20 лет тюрьмы, который ему назначил бакинский суд.
Смешно, что из-за открывшейся в тюрьме любви Варданяна к сказкам про невинно осужденных, ему теперь вместо стандартной бумаги формата А4 стали передавать ... туалетную.
Ну а что? Она мягче и легко рвется, а самое главное, такой формат больше всего подойдет ЕСПЧ и другим инстанциям, которые радостно подотрутся очередной писаниной армянского горе-Манделы.
Автор карикатуры: HSF
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