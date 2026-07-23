Рубика Варданяна стали снабжать туалетной бумагой вместо обычной

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Рубене Варданяне.

Day.Az представляет публикацию:

Варданяну прям не угодишь. Через своих адвокатов Рубик ... накатал жалобу на Азербайджан в ЕСПЧ. Варданяна не устраивает приговор в 20 лет тюрьмы, который ему назначил бакинский суд.

Смешно, что из-за открывшейся в тюрьме любви Варданяна к сказкам про невинно осужденных, ему теперь вместо стандартной бумаги формата А4 стали передавать ... туалетную.

Ну а что? Она мягче и легко рвется, а самое главное, такой формат больше всего подойдет ЕСПЧ и другим инстанциям, которые радостно подотрутся очередной писаниной армянского горе-Манделы.

Автор карикатуры: HSF