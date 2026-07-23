https://news.day.az/society/1849821.html В некоторых частях двух районов Баку не будет газа Завтра в отдельных районах Баку будет временно приостановлена подача природного газа. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало производственное объединение "Азеригаз".
В некоторых частях двух районов Баку не будет газа
Завтра в отдельных районах Баку будет временно приостановлена подача природного газа.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало производственное объединение "Азеригаз".
Согласно информации, в связи с проведением ремонтно-монтажных работ 24 июля с 10:00 до окончания работ кратковременные перебои с газоснабжением ожидаются в поселке Бузовна Хазарского района, жилых массивах Албалылыг и Атчылыг, а также в поселке Забрат Сабунчинского района - на улицах Октябрьская, Р. Ахундова и Л. Мамедбейовой.
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