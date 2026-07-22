https://news.day.az/world/1849465.html В США раскрыли объем затрат на операции против Ирана Затраты США на проведение военной операции против Ирана составляют к настоящему моменту порядка $37,5 млрд. Как передает Day.Az, об этом сказал глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.
В США раскрыли объем затрат на операции против Ирана
Затраты США на проведение военной операции против Ирана составляют к настоящему моменту порядка $37,5 млрд.
Как передает Day.Az, об этом сказал глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.
По его словам, в эту сумму включены все расходы на проведение операции, а также выплаты военнослужащим в период до 30 сентября.
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