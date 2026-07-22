В США раскрыли объем затрат на операции против Ирана

Затраты США на проведение военной операции против Ирана составляют к настоящему моменту порядка $37,5 млрд.

Как передает Day.Az, об этом сказал глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

По его словам, в эту сумму включены все расходы на проведение операции, а также выплаты военнослужащим в период до 30 сентября.