Для участников Dream Fest выделены специальные автобусы

В целях обеспечения комфортного и безопасного передвижения участников Международного музыкального фестиваля Dream Fest, который пройдет в Баку 23-26 июля, а также предотвращения возможных заторов на дорогах, Агентством наземного транспорта Азербайджана (АYNA) выделены специальные автобусы.

Как сообщили Day.Az в АYNA, в указанные даты в ежедневном режиме с 17:00 до 19:30 будет обеспечена бесплатная перевозка посетителей от Центра транспортного обмена у северного выхода станции метро "Кёроглу" в Sea Breeze, а с 22:00 до 00:00 - в обратном направлении.

Принимая во внимание ограниченное количество парковочных мест в Sea Breeze и на прилегающей территории, участникам и гостям фестиваля рекомендуется осуществлять поездки не на личных легковых автомобилях, а на специально выделенных автобусах.